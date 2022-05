Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag schwächer geschlossen. Neben anhaltenden Zinssorgen in den USA lastete die sich fortsetzende Eskalation in der Ukraine sowie die immer deutlich spürbar werdende Bremswirkung der Null-Covid-Politik auf dem Sentiment der Investoren. Bei den Einzelwerten gab die Aktie von Varta überproportional nach, während die Titel von Biontech von einem heute beginnenden Aktienrückkaufprogramm profitierten. Weiter schwach zeigt sich heute auch die Aktie von Amazon, die sich damit immer mehr ihrem langfristigen Aufwärtstrend ...

