Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour erhält von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde Finansinspektionen (SFSA) die Genehmigung, seinen Vertrieb für digitale Einzelwerte von den Top 75 auf die Top 125 nach Marktkapitalisierung auszuweiten.- Die Erweiterung eröffnet den Kunden von Valour die Möglichkeit einer größeren Diversifizierung.DeFi Technologies Inc. (Das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. ("Valour"), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte ("ETPs"), die Genehmigung erhalten hat, seinen Vertrieb von den Top 75 einzelner digitaler Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung auf die Top 125 auszuweiten.Die Genehmigung von Finansinspektionen, der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde ("SFSA"), ergänzt den Basisprospekt von Valour und ermöglicht Valour den Vertrieb von ETPs auf dem schwedischen und dem EU-Markt, die die Top 125 digitalen Einzelwerte umfassen.Die Kriterien für die Top 125 basieren auf Daten zur Marktkapitalisierung und zum Preis pro Einheit in USD, die auf coinmarketcap.com veröffentlicht wurden."Mit dieser Erweiterung öffnen wir unseren Kunden die Tür für den Zugang zu mehr digitalen Assets und einer größeren Bandbreite an innovativen Technologien. Die Nachfrage nach unseren ETPs war in den ersten Monaten des Jahres 2022 enorm, und wir freuen uns, dass wir unseren Kunden auf einfache und kostengünstige Weise eine größere Vielfalt bieten können", so Tommy Fransson, CEO von Valour. "Wir sehen dies als eine natürliche Entwicklung, da wir unsere Produkte weiterentwickeln und Investitionen in digitale Vermögenswerte sicher und zugänglich machen."Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) und Terra (LUNA) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, das erste vollständig abgesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind, während Wettbewerber bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangen.Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter defi.tech und valour.com.Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in bahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren. Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ. F, OTCQB: DEFTF) notiert. Weitere Informationen über Valour finden Sie unter www.valour.com.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/.Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. 