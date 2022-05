Topeka, Kansas (ots/PRNewswire) -



Hill's Pet Nutrition, eine Tochtergesellschaft von Colgate-Palmolive, gab heute die abgeschlossene Übernahme der Produktionsstätte von Nutriamo S.r.l. bekannt - einem in Italien ansässigen Hersteller von Dosenfutter für Haustiere. Die Übernahme ist Teil von Hill's Wachstumsplänen und markiert Hill's erste Fabrik für Konserven in Europa.



"Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Supply-Chain-Strategie, um die wachsende Nachfrage von Tierhaltern nach unserer wissenschaftlich fundierten Nahrung zu befriedigen", so John Hazlin, Präsident und CEO von Hill's Pet Nutrition. "Wir werden unsere Kapazitäten für die Herstellung von Konserven zügig erhöhen, und das Volumen wird mit der Zeit wachsen, wenn wir in der Lage sind, mehr unserer Produkte in der Anlage herzustellen."



Informationen zu Hill's Pet Nutrition Hill's Pet Nutrition wurde vor mehr als 80 Jahren mit einem unerschütterlichen Engagement für wissenschaftlich fundierte Tiernahrung gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besonderen Beziehungen zwischen Menschen und ihren Haustieren zu bereichern und zu verlängern. Hill's widmet sich der Pionierarbeit in der Forschung für Hunde und Katzen auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Verständnisses ihrer spezifischen Bedürfnisse. Als führende, von Tierärzten empfohlene Tiernahrungsmarke ist Wissen unsere erste Zutat. Mehr als 220 Tierärzte, promovierte Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelwissenschaftler arbeiten an der Entwicklung bahnbrechender Innovationen für die Gesundheit von Haustieren. Hill's Prescription Diet therapeutische Ernährung sowie unsere alltäglichen Nahrungsmittel Hill's Science Diet, Hill's Healthy Advantage und Hill's Bioactive Recipe werden weltweit in Tierkliniken und im Tierfachhandel verkauft. Für weitere Informationen über unsere Produkte und unsere Ernährungsphilosophie besuchen Sie HillsPet.com oder HillsVet.com.



