An der Wall Street herrschte am Montag ein reger Handel. Frühe Gewinne nach dem Kursrutsch am Freitag verpufft schnell, dennoch drehte der US-Leitindex im weiteren Handelsverlauf wieder ins Plus und schloss leicht fester. Konjunkturdaten zur Stimmung in der Industrie hatten die wichtigsten Indizes nur kurz gestützt, bevor der deutliche Renditeanstieg am Anleihenmarkt einmal mehr die Zinsangst der Anleger schürte. Der Leitindex Dow Jones Industrial rettete letztlich ein Plus von rund 0,3 Prozent ...

