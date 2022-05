Schöne Mädchen sind angetreten, die Menschheit vor einer Krise zu retten. "Anima of Quantmix", ein RPG für Sammler/innen, wurde heute weltweit veröffentlicht.

"Anima of Quantmix", ein RPG für Sammler/innen, wurde weltweit veröffentlicht. In diesem Spiel wird der/die Spielende zum/zur Meister/in, züchtet Animas und bestreitet Kämpfe, um die Menschheit mit reizenden hübschen Mädchen als Spielcharakteren vor einer Gefahr zu retten. (Grafik: Business Wire)

Tiere und Menschen gehen eine Verbindung ein: die Geburt von Anima, einem Strategie-RPG für Sammler/innen mit schönen Mädchen

In diesem Spiel wird der Spieler/die Spielerin zum/zur Meister/in, züchtet Animas und bestreitet Kämpfe, um die Menschheit mithilfe von reizenden hübschen Mädchen als Spielcharaktere vor einer Gefahr zu retten.

Animas sind die Retterinnen der Menschheit. Mit ihrer Geburt gehen sie eine Synthese menschlicher und tierischer Qualitäten wie Intelligenz und Wildheit ein kurz vor der Ausrottung der Menschheit.

Der Charme der Animas zeigt sich in schönen Grafiken und süßen Animas mit ihren SD-Charakteren!

Als Meister/in erwirbt und züchtet man im Spiel Animas, perfektioniert ihre Kampfstrategien und folgt der Geschichte für die Rettung der Welt. Bei den Animas gibt es verschiedene Arten, die jeweils für Angriff, Verteidigung und Unterstützung zuständig sind. Setzt ein/e Nutzer/in sie sinnvoll ein, kann er/sie eigene starke Teams bilden.

In "Anima of Quantmix" können sich die Nutzer/innen an den schönen Bildern von insgesamt 40 Arten von Animas erfreuen und das Spiel mit SD-Charakteren genießen, die bei Kämpfen jeweils ihre besonderen Eigenschaften nutzen.

Genieße das Spiel und nutze eine QuantFi-Integration!

In "Anima of Quantmix" können die Nutzer/innen Anima Points erwerben. Dafür erledigen sie tägliche Aufträge, schließen die jeweiligen Phasen ab, erzielen Erfolge und nehmen an Arenas teil. Mit den gewonnenen Punkten können sie verschiedene Inhalte ausprobieren. So können sie einer Anima im Spiel mehr Kraft verleihen oder Tickets für die Teilnahme an der Arena kaufen. Durch Integration des QuantFi-Service kann außerdem Guthaben aus dem Spiel abgehoben werden.

In QuantFi können die Nutzer/innen Quantbook Governance Tokens erhalten und so die geschäftliche Ausrichtung des Quantbook bestimmen. Außerdem können Quantbook-Token gegen Governance-Token getauscht werden. Quantbook wurde konzipiert, um den Markt für Investitionsdaten transparent zu gestalten und ein effizientes Investitionsverfahren auf Grundlage von Blockchain zu etablieren. Quantbook ist an der Coinone notiert.

