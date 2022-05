Wenn die Börsenkurse ein Meer von Rot sind, kann es leicht sein, dass man als Investor Angst bekommt. Aber ich denke, dass eine Börsenkorrektur eine großartige Gelegenheit ist, um mein Aktienportfolio so aufzubauen, dass ich früher in Rente gehen kann. Und so geht's. Herr Markt Die Art und Weise, wie viele Menschen auf eine Börsenkorrektur reagieren, spiegelt wider, wie sie denken, dass der Aktienmarkt funktioniert - und ich denke, dass das eine wenig hilfreiche Sichtweise sein kann. Der berühmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...