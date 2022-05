DJ Qantas will Nonstop von Australien bis New York, London fliegen

Von Mike Cherney

SYDNEY (Dow Jones)--Die größte australische Fluggesellschaft Qantas Airways Ltd will mit ihren am Vortag bei Airbus bestellten Flugzeugen auch Nonstop-Flüge zwischen australischen Städten und Zielen in den USA und Großbritannien fliegen, die derzeit eine Zwischenlandung erfordern. Qantas erklärte, dass die neuen Ultralangstrecken-Flüge, die als Projekt Sunrise bezeichnet werden, ab Ende 2025 starten und zunächst Sydney mit London und New York verbinden würden. Die Flüge würden versuchen, auf dem Erfolg der bestehenden direkten Langstreckenflüge aufzubauen, deren Nachfrage nach der Covid-19-Pandemie gestiegen ist.

Qantas fliegt derzeit nonstop von der australischen Ostküste zu Städten wie Los Angeles und Dallas, aber New York ist zu weit entfernt. Die Verbindung nach London führt über Darwin, eine Stadt an der australischen Nordküste.

May 03, 2022 00:39 ET (04:39 GMT)

