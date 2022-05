DJ Düngemittelhersteller Mosaic sieht "anhaltend angespannte Märkte"

Von Claudia Assis

NEW YORK (Dow Jones)--Der Düngemittel- und Futtermittelhersteller Mosaic Co sieht Anzeichen für "anhaltend angespannte Märkte" bei Phosphat und Kali. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine treibe die Preise für einige Agrarrohstoffe weiter in die Höhe, wobei sich der Konflikt angesichts der weltweit geringen Lagerbestände auch auf die Düngemittelversorgung auswirke.

Russland und die Ukraine liefern zusammen mehr als ein Viertel des weltweiten Weizens und der Gerste, 16 Prozent des Mais und mehr als drei Viertel des weltweiten Sonnenblumenöls, so Mosaic. Diese "Angebotsunsicherheit" treibe die Preise für Getreide und Ölsaaten weiter in die Höhe, und die Preise seien bereits vor der Invasion im Februar höher gewesen, als das Verhältnis zwischen den weltweiten Lagerbeständen und dem Verbrauch auf einem 20-Jahres-Tief lag, so das Unternehmen.

Das Unternehmen aus Florida verdiente im ersten Quartal 1,18 Milliarden Dollar oder 3,19 Dollar pro Aktie, verglichen mit 157 Millionen Dollar oder 41 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

