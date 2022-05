DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Zinserhöhung in Australien

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Sehr wenig tut sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney. Dazu dürfte auch beitragen, dass in Japan, Festlandschina und auch in Singapur feiertagsbedingt der Handel pausiert. In Japan wird erst am Freitag wieder gehandelt, in Schanghai am Donnerstag. Daneben sorgt laut Teilnehmern die am Mittwoch bevorstehende Zinsentscheidung in den USA für Zurückhaltung.

In Australien (-0,1%) gilt es bereits im dortigen späten Handel die Zinsentscheidung der eigenen Notenbank zu verdauen. Sie hat wie weitgehend erwartet erstmals seit 2010 wegen der ausufernden Inflation die Zinsen angehoben, mit 25 Basispunkten auf 0,35 Prozent eher etwas stärker als gedacht. Der Austral-Dollar zieht darauf merklich an.

In Hongkong, Seoul und Sdyney bewegen sich die Indizes kaum, die positiven Vorgabe der Wall Street stützen aber dennoch. In Seoul (+0,2%) bremst, dass die Verbraucherpreise im April einiges stärker gestiegen sind als ohnehin schon erwartet und so stark wie zuletzt vor 13 Jahren. Damit dürfte die südkoeranische Notenbank auf dem Bremspedal bleiben.

In Hongkong (+0,1%) bremsen neben den jüngsten schwach ausgefallenen Konjunkturdaten aus China schwache Technikwerte etwas, der entsprechende Subindex gibt um 0,9 Prozent nach. Dabei dürfte es sich aber vor allem um Gewinnmitnahmen handeln, nachdem er am Freitag einen Satz um 10 Prozent nach oben gemacht hatte. Dazu beigetragen hatte, dass Peking offenbar eine Pause seiner monatelangen Kampagne gegen Technologieunternehmen vorbereitet. Mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, die Behörden wollten die rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten des Landes aufhalten und die oberste Internet-Regulierungsbehörde werde sich mit den umkämpften Technikgiganten des Landes treffen, um die Regulierungskampagne zu besprechen.

Unter den Einzelwerten verbilligen sich Zijin Mining um 3,6 Prozent. Das Unternehmen hat angekündigt, Vermögenswerte von DunAn Group für umgerechnet gut 1 Milliarde Dollar zu kaufen, darunter eine Lithium-Mine in Tibet. Bei Bank of China werden Quartalszahlen mit einem Plus von 4,8 Prozent honoriert.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.339,60 -0,1% -1,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.693,49 +0,2% -9,5% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 21.114,25 +0,1% -9,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 % YTD EUR/USD 1,0516 +0,1% 1,0506 1,0554 -7,5% EUR/JPY 136,75 -0,1% 136,84 137,44 +4,5% EUR/GBP 0,8391 -0,2% 0,8412 0,8397 -0,1% GBP/USD 1,2532 +0,4% 1,2489 1,2562 -7,4% USD/JPY 130,03 -0,1% 130,22 130,30 +13,0% USD/KRW 1.264,88 -0,2% 1.267,80 1.265,28 +6,4% USD/CNY 6,6085 0% 6,6085 6,6085 +4,0% USD/CNH 6,6785 +0,0% 6,6761 6,6737 +5,1% USD/HKD 7,8478 -0,0% 7,8479 7,8477 +0,7% AUD/USD 0,7123 +1,0% 0,7053 0,7059 -1,9% NZD/USD 0,6458 +0,4% 0,6432 0,6440 -5,4% Bitcoin BTC/USD 38.480,88 -0,4% 38.628,88 38.928,39 -16,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,88 105,17 -0,3% -0,29 +43,0% Brent/ICE 107,31 107,58 -0,3% -0,27 +39,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.861,96 1.863,05 -0,1% -1,10 +1,8% Silber (Spot) 22,68 22,65 +0,1% +0,03 -2,7% Platin (Spot) 943,02 938,85 +0,4% +4,17 -2,8% Kupfer-Future 4,32 4,26 +1,5% +0,06 -3,0%

