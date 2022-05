DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

REWE - Angesichts des härter werdenden Wettbewerbs durch neue Lieferdienste geht Rewe im E-Commerce in die Offensive. "Wir haben die Entscheidung getroffen, das Ruhrgebiet jetzt auch mit einem regionalen Lieferdienst zu bedienen", sagt Rewe-Digitalchef Christoph Eltze dem Handelsblatt. Der Händler schließt damit seinen letzten großen weißen Fleck in Deutschland bei der Belieferung mit Lebensmitteln. Starten soll der Service im Spätsommer, voraussichtlich in der Region Gelsenkirchen. Rewe will damit der wachsenden Konkurrenz von Start-ups wie Gorillas, Flink oder Knuspr Paroli bieten. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Der amerikanische Stimmrechtsberater Glass Lewis übt scharfe Kritik an der Vergütung für die Vorstände der Deutschen Bank. Aktionären riet Glass Lewis dazu, auf der Hauptversammlung am 19. Mai gegen den Vergütungsbericht zu stimmen. Das geht aus der Stimmrechtsempfehlung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Das Grundgehalt für Vorstandschef Christian Sewing sei "exzessiv", heißt es unter anderem zur Begründung. (Handelsblatt)

BLUE ELEPHANT - Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy macht sich erneut auf die Suche nach Geldgebern, um sein schnelles Wachstum zu finanzieren. Das Unternehmen prüft mithilfe der Investmentbank BNP Paribas Finanzierungsoptionen, wie mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Das Unternehmen wolle für seine Investitionsvorhaben der nächsten beiden Jahre rund 300 Millionen Euro an Eigenkapital einsammeln. (Handelsblatt)

MEDIFOX - Der New Yorker Finanzinvestor Hg Capital stellt die Pflegedienst-Softwarefirma Medifox Dan zum Verkauf. In den kommenden Tagen werden die entsprechenden Informationspakete an potenzielle Kaufinteressenten versendet. Das erfuhr die Börsen-Zeitung aus Finanzkreisen. Das Unternehmen aus Hildesheim wird bei der Transaktion, die von der Investmentbank Houlihan Lokey begleitet wird, voraussichtlich mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet. Der Umsatz von Medifox Dan lag im Jahr 2021 bei rund 90 Millionen Euro - rund dreimal so viel wie 2018. (Börsen-Zeitung)

TOKAMAK ENERGY - Das britische Start-up Tokamak Energy, dass sich auf die Fusionsforschung spezialisiert hat, fordert mehr Investoren zur Unterstützung des aufstrebenden Sektors im Vereinigten Königreich auf und will sich noch in diesem Jahr Kapital beschaffen. Tokamak Energy aus Oxford ist eines von mehr als 35 privaten Fusionsunternehmen weltweit, die sich um die Beantwortung der Fragen bemühen, ob Atomkerne fusioniert werden können, um saubere, billige und unbegrenzte Energie zu erzeugen. (Financial Times)

May 03, 2022

