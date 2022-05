DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DIENSTAG: In Singapur bleibt die Börse wegen Hari Raya Puasa (Fest des Fastenbrechens) geschlossen. In Japan findet wegen des Tags der Verfassung kein Handel statt.

DIENSTAG bis MITTWOCH: In China findet wegen zusätzlicher Feiertage zum Tag der Arbeit und wegen des Tags der Jugend (Mittwoch) kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Post hat im Auftaktquartal Gewinn und Umsatz prozentual zweistellig gesteigert. Für die Prognose im Gesamtjahr und die Mittelfristziele bis 2024 sieht sich der Bonner Logistikkonzern auf Kurs. "Im ersten Quartal ist die erwartete Normalisierung im Onlinehandel eingetreten. Diese konnten wir jedoch mit starken Ergebnissen in unseren globalen Logistikaktivitäten überkompensieren", sagte CEO Frank Appel. Im Zeitraum Januar bis März stieg der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 13 Prozent auf 2,159 Milliarden Euro von 1,911 Milliarden im Vorjahresquartal. Nach Steuern und Dritten blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 1,351 Milliarden Euro verglichen mit 1,19 Milliarden bzw. von 1,10 Euro je Aktie (unverwässert) nach 0,96 Euro. Der Umsatz erhöhte sich auf 22,593 (18,860) Milliarden Euro, nominal ein Plus von knapp 20 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Umsatz 105 +12% 9 94 EBITDA* 58 +5% 9 55 EBITDA-Marge* 55,1 -- 9 58,7

-*aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Weitere Termine:

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

09:15 DE/EV Digital Invest AG, Erstnotiz im Scale-Segment der Ffm Wertpapierbörse

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV

11:00 DE/Symrise AG, Online-HV

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q

- DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

RTL Group 5,00 EUR AB Inbev 0,50 EUR ASML Holding 3,70 EUR Kering 8,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -15.000 gg Vm zuvor: -18.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 55,2 - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8% zuvor: 6,8% 11:00 Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +4,9% gg Vm/+36,0% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+31,4% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.026,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.163,75 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.123,00 +0,4% Nikkei-225 Kein Handel wegen Feiertag Schanghai-Composite Kein Handel wegen Feiertag +/- Ticks Bund -Future 153,59 +26 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.939,07 -1,1% DAX-Future 13.978,00 +0,4% XDAX 13.975,48 +0,5% MDAX 29.521,41 -1,9% TecDAX 3.061,95 -2,1% EuroStoxx50 3.732,44 -1,9% Stoxx50 3.673,19 -1,4% Dow-Jones 33.061,50 +0,3% S&P-500-Index 4.155,38 +0,6% Nasdaq-Comp. 12.536,02 +1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 153,33 -38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Erholung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Dienstag. Der DAX dürfte knapp über der 14.000er Marke starten nach einem Schlussstand von 13.939 am Montag. "Die US-Vorlagen stützen die Stimmung", sagt ein Händler. Nach neuen Jahrestiefs im Verlauf hatten sich die US-Indizes zum Schluss erholt und im Plus geendet. "Das könnte auch in Europa ein paar Schnäppchenjäger auf das Parkett locken", sagt er.

Zudem sei die Stimmung zuletzt bereits sehr schlecht gewesen, auch weil die US-Notenbank am Mittwoch den Leitzins voraussichtlich weiter anheben wird. Doch negativ überraschen könne die Fed eigentlich nicht mehr, sagt der Marktteilnehmer. Erwartet wird für Mittwoch ein Zinsschritt um 50 Basispunkte, und für die Juni-Sitzung gilt sogar ein Zinsschritt um 75 Basispunkte als möglich. "Vor der Fed-Sitzung dürften nun erst einmal ein paar Shorts gedeckt werden", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Schwach - Auf die Stimmung drückten das Umfeld mit der weiter hohen Inflation und der Zinsspekulation, die Rezessionsängste, der Ukraine-Krieg und die Lockdowns in China, hieß es. Auch die schwachen chinesischen Einkaufsmanager-Indizes vom Wochenende waren nicht angetan die Stimmung zu heben genauso wenig wie die Sorge vor einem möglichen Lockdown in Peking. Der Öl-Sektor verlor mit den zwischenzeitlich deutlich unter Druck stehenden Ölpreisen 2,3 Prozent. Für Leovegas ging es um 42,5 Prozent auf 60,30 Schwedische Kronen nach oben. Der Casinobetreiber MGM hat ein Gebot für das schwedische Unternehmen in Höhe von 61 Kronen je Aktie, oder rund 600 Millionen Dollar unterbreitet. Schwache Zahlen von Vestas (-7,9%) drückten auf die Stimmung im Sektor. Der operative Verlust im ersten Quartal fiel laut der Citigroup höher als erwartet aus. Allerdings sehen die Analysten positive Trends bei der Preisgestaltung, um den steigenden Kosten entgegenzuwirken. Siemens Gamesa fielen um 3,4 Prozent und Siemens Energy um 6,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Der Kurssturz in der Aktie der Adler Group beschleunigte sich. Am Wochenende teilte die Adler Group mit, sie habe von den Wirtschaftsprüfern KPMG Luxembourg einen Versagungsvermerk für das Jahr 2021 erhalten, der zu vier Rücktritten im Verwaltungsrat des Wohnimmobilienkonzerns führte. Adler brachen um weitere 29,2 Prozent ein. Die Aktien des Automobilzulieferers Stabilus hielten sich mit Abschlägen von 0,1 Prozent gut. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal haben die Erwartungen leicht übertroffen, und zwar sowohl auf der Umsatz- als auch auf der EBIT-Seite.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Lang & Schwarz wurden Covestro 4 Prozent schwächer getaxt. Der DAX-Konzern hatte nach der Schlussglocke die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Dürr hat derweil seine Margenprognose für 2022 reduziert. Der Ausblick für Umsatz, Auftragseingang und Cashflow blieb jedoch ebenso bestehen wie das mittelfristige Margenziel. Die Titel wurden zuletzt unverändert gehandelt. Steico wurden 1 Prozent fester gestellt. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal Umsatz und Ergebnisse gesteigert. Nachrichtenlos sanken GFT um 2 Prozent.

USA - AKTIEN

Aufschläge - Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenausklang ist der Wall Street am Montag eine wackelige Stabilisierung geglückt. Nach dem jüngsten Ausverkauf an der Nasdaq erholte sich die technologielastige Börse sogar etwas. Das Geschäft verlief extrem volatil, was als Beleg der herrschenden Nervosität gewertet wurde. Mäßige Daten gepaart mit Zinserhöhungsfantasien und gestiegenen Marktzinsen verunsicherten - gerade vor dem anstehenden Zinsentscheid der Fed am Mittwoch. Unter den Einzelwerten verloren Berkshire Hathaway 1,4 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft einen Gewinnrückgang hatte hinnehmen müssen. Apple (+0,2%) hinkten der Entwicklung der Technologiewerte hinterher. Die EU-Kommission warf dem Technologiekonzern vor, seine dominante Marktposition für mobile Geldbörsen auszunutzen. Im Übernahmewettbewerb um Spirit Airlines behielt der ursprüngliche Bieter Frontier die Oberhand. Spirit hatte das Angebot von Jetblue Airways zurückgewiesen, obwohl es höher dotiert war. Die Airline zog einen Zusammenschluss mit Frontier vor. Spirit Airlines stürzten um 9,4 Prozent ab, Jetblue stiegen um 2,6 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,72 +0,8 2,71 199,3 5 Jahre 3,01 +5,5 2,96 175,1 7 Jahre 3,04 +5,6 2,98 159,6 10 Jahre 2,99 +5,5 2,93 147,7 30 Jahre 3,04 +4,2 3,00 114,3

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen. Die Zehnjahresrendite bei Staatsanleihen übersprang erstmals seit 2018 die Marke von 3 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0517 +0,1% 1,0506 1,0518 -7,5% EUR/JPY 136,70 -0,1% 136,84 137,01 +4,5% EUR/CHF 1,0277 +0,0% 1,0229 1,0283 -0,9% EUR/GBP 0,8393 -0,2% 0,8412 0,8403 -0,1% USD/JPY 129,99 -0,2% 130,22 130,22 +12,9% GBP/USD 1,2530 +0,3% 1,2489 1,2517 -7,4% USD/CNH 6,6783 +0,0% 6,6761 6,6791 +5,1% Bitcoin BTC/USD 38.471,78 -0,4% 38.628,88 38.757,40 -16,8%

Der Dollar legte nach den Gewinnmitnahmen am Freitag zu Wochenbeginn wieder deutlich zu. Für den Dollar-Index ging es 0,6 Prozent nach oben. Darin spiegele sich vor allem der falkenhafte Kurs der US-Notenbank wider, die am Mittwoch erneut die Zinsen erhöhen dürfte, hieß es von der Unicredit.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,93 105,17 -0,2% -0,24 +43,0% Brent/ICE 107,35 107,58 -0,2% -0,23 +41,3%

Die Erdölpreise erholten sich von den Tagestiefs und stiegen. Ein Embargo gegen russisches Öl durch die EU nahm Konturen an. Trotz eines knappen Angebotes mit einer sinkenden Förderung in Russland werde das Erdölkartell Opec die Produktion nicht erhöhen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.863,19 1.863,05 +0,0% +0,14 +1,8% Silber (Spot) 22,64 22,65 -0,1% -0,01 -2,9% Platin (Spot) 941,50 938,85 +0,3% +2,65 -3,0% Kupfer-Future 4,32 4,26 +1,4% +0,06 -2,9%

Die Spekulation auf steigende Leitzinsen setzte den Goldpreis unter Druck - auch der feste Dollar und gestiegene Marktzinsen drückten. Das Edelmetall verbuchte den höchsten Tagesverlust seit rund zwei Monaten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

RESERVE BANK OF AUSTRALIA (RBA)

hat am Dienstag zum ersten Mal seit November 2010 den offiziellen Leitzins angehoben, um die höchste Inflation seit 20 Jahren einzudämmen. Der offizielle Leitzins wurde von einem Rekordtief von 0,10 Prozent auf 0,35 Prozent angehoben. Dieser Schritt fiel stärker aus als von vielen Ökonomen erwartet, wobei die RBA signalisierte, dass in den kommenden Monaten mit weiteren Erhöhungen zu rechnen sei.

COVESTRO

Der anhaltende Corona-Lockdown in China sowie weiter erheblich steigende Kosten für Energie und Rohstoffe machen Covestro bei seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr einen Strich durch die Rechnung. Der Kunststoffhersteller senkte seine Erwartungen trotz besserer Zahlen im ersten Quartal und rechnete nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2 bis 2,5 Milliarden Euro. Bisher hatte der Konzern einen Rückgang auf 2,5 bis 3 (Vorjahr: 3,1) Milliarden Euro angepeilt. Analysten waren nach dem jüngsten, von Vara Research zusammengestellten Konsens von 2,7 Milliarden Euro ausgegangen. Zum Jahresauftakt hat sich die bisherige hohe Nachfragedynamik noch fortgesetzt. Covestro verbuchte vor allem dank Preiserhöhungen ein Umsatzwachstum von knapp 42 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro und einen Anstieg des EBITDA um 8,5 Prozent auf 806 Millionen Euro. Hier wurden die Erwartungen der Analysten durchweg übertroffen.

DÜRR

Der Autozulieferer und Maschinenbauer sieht seine Margenprognose für das laufende Jahr trotz eines Renditeanstiegs im ersten Quartal außer Reichweite. Wie derKonzern mitteilte, erwartet er wegen der fortgesetzten Kosteninflation, der neuerlichen Lockdowns in China und der unsicheren geopolitischen Lage keine signifikante Verbesserung der Liefersituation bis Jahresende. Der Ausblick für Umsatz, Auftragseingang und freien Cashflow bleibt jedoch ebenso bestehen wie das mittelfristige Margenziel. Für das laufende Jahr rechnet Dürr nur noch mit einer bereinigten EBIT-Marge von 5,0 bis 6,5 Prozent. Bisher hatte der Konzern 6,5 bis 7,5 Prozent angestrebt nach 5,6 Prozent im Vorjahr. Im zweiten Quartal erwartet das Unternehmen eine temporäre Beeinträchtigung von Umsatz und Ergebnis wegen der Lockdowns in China.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

VORAB . BEKANNTGABE* PROG PROG 1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21 Auftragseingang 1.401 +36% 1.146 +11% 1.032 Umsatz 906 +15% 880 +11% 790 EBIT 44 +81% 37 +53% 24 EBIT bereinigt 45 +53% 44 +49% 29 Ergebnis nach Steuern 27 +219% 22 +154% 8,5

ALSTRIA OFFICE

hat im ersten Quartal trotz höherer Mieteinnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen, an dem sich der kanadische Investor Brookfield mit einem Übernahmeangebot mittlerweile die Mehrheit gesichert hat, verwies auf höhere Grundstücksbetriebskosten. Der Ausblick wurde bestätigt.

STEICO

hat mit ihren finalen Geschäftszahlen für 2021 die vorläufigen Eckwerte bestätigt. Die Dividende für das Gesamtjahr 2021 soll auf 0,40 Euro je Aktie steigen von 0,30 Euro im Vorjahr. Zugleich legte der Baustoffanbieter Erstquartalszahlen vor. Der Umsatz legte auf Jahressicht um 27,9 Prozent auf 115,9 Millionen Euro zu. Das EBITDA stieg um 23,9 Prozent auf 23,5 Millionen Euro und das EBIT um 24,6 Prozent auf 17,2 Millionen Euro. Die Margen sanken gleichwohl. Der Periodenüberschuss kletterte auf 11,8 (Vj. 8,7) Millionen Euro.

LOGITECH

hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 um 4 Prozent auf 5,48 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der operative Gewinn sank jedoch wegen strategischer Investitionen in die Produktentwicklung um ein Drittel auf 774 Millionen Dollar, wie die Logitech International SA mitteilte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel um 28 Prozent auf 4,63 Dollar.

STELLANTIS

Der Automobilkonzern baut zwei Werke in Kanada aus. Die Gesellschaft investiert es 2,65 Milliarden Euro als Teil seiner langfristigen Elektrifizierungsstrategie und stellt 650 Ingenieure ein.

SPIRIT / JETBLUE

Im Übernahmewettbewerb um den US-Billigflieger Spirit Airlines behält der ursprüngliche Bieter Frontier Airlines die Oberhand. Spirit hat das Angebot über 3,6 Milliarden US-Dollar in bar des Konkurrenten Jetblue Airways zurückgewiesen. Die Airline zieht einen Zusammenschluss mit Frontier vor.

