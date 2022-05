London (ots/PRNewswire) -Am 10. April 2022 feierte das TV-Drama "Ebola Fighters" auf der größten britischen TV-Plattform Freeview über Propeller TV Premiere.Die Serie basiert auf der wahren Geschichte einer Eliteeinheit der Volksbefreiungsarmee, die aus über 400 Ärzten und medizinischem Personal besteht, die 2014 von China nach Westafrika geschickt wurden, um Ebola zu bekämpfen.Während der "größten, schwersten und komplexesten Ebola-Epidemie" in der Geschichte baute das chinesische Militärsanitätsteam innerhalb kürzester Zeit ein medizinisches Zentrum auf, das auf die Behandlung der ansteckenden Ebola-Krankheit spezialisiert ist. Während der Ebola-Epidemie war das chinesische Militärsanitätsteam mit strengen Fristen und einem feindlichen medizinischen Umfeld konfrontiert und musste gegen die Korruption vor Ort kämpfen. Bei den chinesischen Beschäftigten des Gesundheitswesens gab es keine Infektionen.Ebola Fighters war ein Hit für das lokale Publikum. Die fesselnde Geschichte mit ihrer einzigartigen Perspektive und berührenden Erzählung hat die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich gezogen und den Segen der chinesischen Kultur hervorgehoben. Dieser tiefgründige Film mag die dunkelsten Erinnerungen an COVID-19 wachrufen, vermittelt aber auch die starke Botschaft, dass großartige Menschen an einem Strang ziehen, um ein erstaunliches und positives Ergebnis zu erzielen.Während die Pandemie noch immer auf der ganzen Welt wütet, konzentriert sich "Ebola Fighters" auf die grenzenlose Liebe zwischen Menschen aus zwei Nationen, die sich zu einem leidenschaftlichen und warmherzigen Team zusammenfinden.In der Zeit nach der Epidemie hat "Ebola Fighters" eine positive praktische Bedeutung für den Aufruf zur globalen Zusammenarbeit und zur Schaffung einer neuen Art von internationalen Beziehungen für eine Win-Win-Kooperation.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1808409/Propeller_TV_Ebola_Fighers.jpgPressekontakt:Yueqi Xiao,020 8899 7420,yueqi.xiao@propellertv.co.ukOriginal-Content von: Propeller TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135232/5211490