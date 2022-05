Dolby Laboratories: die Aktie hat viel Luft nach oben! >>> BOTTOMFISHING-SETUP mit DLB <<<

Quartalszahlen bei Dolby Laboratories (DLB) am Donnerstag. Kurziel ist die Kurslücke vom Februar. Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: DLB ISIN: US25659T1079

Rückblick: Die Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 13 Prozent, wobei das Gap Down in den ersten Februartagen ins Auge springt. Nach deem Pivot-Tief Mitte März zeigte das Wertpapierr gegen den allgemeinen Markttrend relative Stärke und bereitete mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief unser Bottomfishing-Setup vor.

Chart vom 02.05.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 78.43 USD





Meine Expertenmeinung zu DLB

Meinung: Dolby Laboratories, Inc. entwickelt und produziert Audio- und Bildgebungsprodukte für die Kino-, Fernseh-, Rundfunk- und Unterhaltungsindustrie. Im Jahresvergleich sehen die fundamentalen Kennzahlen besser aus als man es für ein Unternehmen, das auch an die Event-Branche liefert, erwartet hätte.

Mögliches Setup

Setup: Frische Zahlen gibt es vorbörslich am Donnerstag dieser Woche, so dass wir mit dem Einstieg warten sollten und eventuell Anpassungen am Setup vornehmen sollten. Nächstes Kursziel wäre die zuvor genannte Kurslücke. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DLB.

Veröffentlichungsdatum: 03.05.2022

