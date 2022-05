Die Zentralbank in Australien hat zum ersten Mal seit 12 Jahren den Leitzins angehoben, und zwar von 0,10 auf 0,35 Prozent. Die folgende Grafik zeigt den Verlauf im australischen Leitzins in den letzten fünf Jahren. source: tradingeconomics.com In ihrem Statement sagt die Zentralbank, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um einen Teil der außerordentlichen geldpolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...