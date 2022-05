DJ Fuchs Petrolub verliert CFO Steinert

FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub verliert die langjährige Finanzvorständin Dagmar Steinert Ende 2022. Die Managerin verlässt das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch, um eine neue Aufgabe als Finanzvorstand in einem anderen Unternehmen zu übernehmen. Zur Nachfolgerin hat der im MDAX notierte Schmierstoffhersteller Isabelle Adelt ernannt. Sie arbeite derzeit "in leitender Position" bei Schenck Process Holding in Darmstadt.

Steinert ist seit neun Jahren für die Mannheimer Fuchs Petrolub SE tätig und gehört seit Januar 2016 als CFO dem Vorstand an. Sie verantwortet auch die Bereiche Recht, Investor Relations und Digitalisierung.

