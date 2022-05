Nach dem schwachen Wochenauftakt stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholung. Damit setzt sich das Pendeln des Leitindex DAX -1,13% um die Marke von 14.000 Zählern fort. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,69 Prozent auf 14 035 Punkte. Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel ...

