Adidas erwartet trotz Ukraine-Krieg zweistellige Wachstumsraten. Der Rückzug aus Russland belastet den Dax-Konzern, trotzdem bleibt aber CEO Rorsted bei einem positiven Ausblick. Am 6. Mai öffnet der Sportartikelriese seine Bücher zum ersten Quartal 2022 und stellt den nächsten Wegweiser in der Beurteilung der wirtschaftlichen Stärke bereit. Beim Konkurrenten Puma, der am 27 April die Quartalszahlen ...

