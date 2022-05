Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am Liebsten für "grössere Elektrolyseure" aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Heute gibt's da Bewegung. Den norwegern ist es gelungen "von Anfang an" dabei zu sein - bei Planung und Aufbau eines H2-Hubs.EverWind Fuels LLC, ein privater Entwickler von grünem Wasserstoff und Ammoniakproduktion, Speicheranlagen und Transportanlagen, hat bekannt gegeben, dass es das NuStar-Speicherterminal in Point Tupper, Nova Scotia ("Point Tupper") erworben hat. Und EverWind beabsichtigt, den Standort Point Tupper zu erweitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...