Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/18: Reinhard Florey als SIVADV, BBO gut für Private, S&T Billek-styled, Franz Gschiegl 3 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der Angst hatte, dass es ihn aufhaut, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/18 geht es um ein Auseinanderdriften von ATX und ATX TR, warum Reinhard Florey der SIVADV ist, die 3 Stunden des Franz Gschiegl, bessere Orderbücher für Privatanleger, die RCB darf sich rückwirkend Specialist der Specialists nennen, Clemens Billek startet bei S&T in gewohntem Umfeld. Weiters: Wolftank, ...

