Unterföhring (ots) -3. Mai 2022. Geht alle etwas an. Interessiert viele. "JENKE. Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?" sehen am Montag sehr gute 12,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. Der Journalist will auf das Tabuthema psychische Probleme aufmerksam machen und gibt schonungslos offene Einblicke in sein Privatleben.Insgesamt verfolgen gute 3,82 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) Jenkes neuestes Selbstexperiment.Im Anschluss sehen sehr schöne 10,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen "JENKE. Live. Der Talk danach".ProSieben ist mit 10,4 Prozent Tagesmarktanteil (Z.: 14- 49 J.) Marktführer am Montag.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 02.05.2022 (vorläufig gewichtet: 03.05.2022)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunication & PRUnit Show & Comedyphone. +49 (0) 89 95 07 -1186nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5211530