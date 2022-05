Pressemitteilung der Pentracor GmbH:

Blutwäscheverfahren bei akutem Herzinfarkt und Covid-19 erfolgreich

Das von der Pentracor GmbH (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB) mit Sitz im brandenburgischen Hennigsdorf entwickelte und patentierte Blutwäscheverfahren CRP-Apherese macht es zum ersten Mal möglich, das pathologische Protein CRP in der klinischen Praxis schnell und effizient zu entfernen. Patienten profitieren enorm. Kliniken in Deutschland wenden die Therapie erfolgreich an. In einer Veröffentlichung in der renommierten Fachzeitschrift "Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin" vom ...

