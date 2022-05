Leichtere Wiederverwendung von Beispielvorlagen und neue Formatierungsoptionen verbessern Arbeitsablauf und Kommunikation

WATERLOO, Ontario, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft kündigte heute die neueste Version seiner Software Maple Flow für technische Berechnungen an. Maple Flow ist ein Mathematik-Tool, das Ingenieuren das Brainstorming, die Entwicklung und die Dokumentation ihrer technischen Berechnungen erleichtert. Produktivitätsverbesserungen in der neuen Version 2022 verbessern den Arbeitsablauf bei der Erstellung und Verwendung von Arbeitsblättern und sparen Ingenieuren Zeit bei ihren täglichen Berechnungsaufgaben.



Ingenieure verwenden viel Mühe darauf, Anforderungen, Referenzquellen und mathematische Berechnungen in Entwurfsdokumenten zusammenzustellen, die im Laufe eines Projekts mehrfach aktualisiert werden müssen. Mit Maple Flow ist es einfach, all diese Inhalte in einem einzigen Dokument zu erfassen, was das Verständnis, die Pflege, die Aktualisierung und die Wiederverwendung der Berechnungen erleichtert. Maple Flow enthält Anwendungsbeispiele aus einer Vielzahl von technischen Bereichen, wie z. B. der Entwurf von Konstruktionen mit Stahlbeton, Worst-Case-Schaltkreisanalyse und Strömungsberechnungen an Rohrleitungen. Die neue Version erleichtert den Einstieg in diese Beispiele durch ein aktualisiertes Hilfesystem, das es ermöglicht, relevante Beispiele schneller zu finden und sie in Ihr eigenes Dokument zu kopieren.

Zu den weiteren Produktivitätsverbesserungen gehören noch schnellere automatische Aktualisierungen bei Parameteränderungen, eine bessere Ausrichtung von Matrizen, Arrays und Vektoren auf der Arbeitsfläche und eine einfachere Eingabe bei der Verwendung von Schablonen für Ausdrücke.

"Maschinenbau-, Elektro- und Bauingenieure haben uns gesagt, dass sie nach einer schnellen Möglichkeit suchen, Entwurfsberechnungen, Analysen und Annahmen in einem einzigen Dokument zu sammeln und anzuordnen. Maple Flow ist ein effizientes Werkzeug, das die Live-Mathematik mit den Entwurfselementen in einem übersichtlichen, flexiblen Layout kombiniert, und zwar auf eine Art und Weise, die in vielen gängigen Werkzeugen, wie z. B. Tabellenkalkulationen, nicht möglich ist", sagt Samir Khan, Produktmanager bei Maplesoft. "Die neue Version bietet neue Produktivitätsfunktionen, die es Ingenieuren ermöglichen, Entwürfe mit Hilfe von Vorlagen und Beispielen schneller zu erstellen und Änderungen einfacher vorzunehmen. Neue Benutzer von Maple Flow lernen schnell, komplexe professionell aussehende Dokumente zu erstellen und haben somit mehr Zeit für die eigentlichen Konstruktionsaufgaben."

Maple Flow ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, wenn es darum geht, technisches Wissen innerhalb eines Unternehmens weiterzugeben, und die Dokumente lassen sich problemlos für den Druck oder den PDF-Export formatieren. Die neue Version von Maple Flow ermöglicht es Ingenieuren, die Aufmerksamkeit auf wichtige Informationen oder Ergebnisse zu lenken, indem sie Hintergrundfarben einstellen können, um Teile des Dokuments hervorzuheben.

Maple Flow ist in Englisch, Japanisch und vereinfachtem Chinesisch verfügbar.

Über Maplesoft

Maplesoft ist der führende Anbieter von leistungsstarken Software-Tools für Technik, Wissenschaft und Mathematik. Maplesofts Lösungen für das Engineering bieten fortschrittliche Tools und Dienstleistungen für Systemsimulation, Berechnungsmanagement und Systemtechnik und helfen Unternehmen, ihr Ingenieurwissen optimal einzusetzen, damit sie ihre Projekte schnell und erfolgreich abschließen können. Die Maplesoft-Produktsuite umfasst zum einen Maple mit der weltweit leistungsstärksten Mathematik-Engine. Maple Flow dagegen ist spezialisiert auf technische Berechnungen. MapleSim ist ein fortschrittliches Modellierungs- und Simulationstool auf Systemebene. MapleMBSE ist ein Werkzeug, das einen modellbasierten Systems-Engineering-Ansatz für das Anforderungsmanagement unterstützt. Maplesoft-Produkte und -Dienstleistungen werden in der Maschinenkonstruktion, der Robotik, der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der industriellen Automatisierung und vielen anderen Bereichen eingesetzt, in denen Ingenieure mit komplexen Herausforderungen konfrontiert sind. Zu den Kunden zählen Boeing, FLSmidth, Ford, Google, Intel, die NASA und Samsung.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6830f2f2-bb19-4da7-a689-bcae2aa91c4c/de