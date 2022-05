Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Covestro senkt Prognose ++ Großauftrag für Vitesco ++ Vestas bleibt unter Druck.

> MÄRKTE & KURSE | Nach dem Kurseinbruch vom vergangenen Freitag landeten die US-Börsen nach einem wechselhaften Handel am Montag im Plus. Angesichts des bevorstehenden Zinsentscheids der Fed am Mittwoch blieben die Anleger aber vorsichtig. Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,26 % bei 33.061 Punkten. Der S&P stieg um 0,57 % auf 4.155 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 1,72 % auf 13.075 Punkte zu.

In Deutschland stehen heute die Quartalszahlen der Deutschen Post und Siemens Healthineers im Blickpunkt. Die Prognosesenkung von Covestro sorgte dagegen für einen Stimmungsdämpfer. Covestro peilt jetzt einen bereinigten Gewinn zwischen 2 und 2,5 Mrd. € (zuvor 2,5 bis 3 Mrd. €) Euro an. Auslöser für die Senkung der Prognose waren die steigenden Rohstoff- und Energiepreise, der Lockdown in China und eine schwächere Weltkonjunktur. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,13 % bei 13.958 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels konnte sich der deutsche Leitindex wieder über die Marke von 14.000 Punkten schieben.

Unsere weiteren Meldungen:

