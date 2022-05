Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat jüngst erwartungsgemäß abermals keine Veränderungen an ihrer Zinspolitik vornehmen wollen, so die Analysten der Nord LB.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden folglich auf dem bisherigen Niveau verharren. Diese Nachrichten würden keine Überraschung darstellen. Die Notenbank habe aber auch zu Protokoll gegeben, dass man weiterhin die obere Grenze von 0,25% für die Rendite von Staatspapieren mit einer Laufzeit von zehn Jahre verteidigen wolle. Daher zeige sich die Bank of Japan bereit, Anleihen in unbegrenztem Umfang zu kaufen. ...

