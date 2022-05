Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Konjunkturelle Verunsicherung dominierte den Wochenauftakt, nachdem die chinesischen PMIs angesichts der Null-Covid-Strategie der Regierung den Rückwärtsgang eingelegt hatten, so die Analysten der Helaba.Solide Werte der Einkaufsmanagerumfragen in der Eurozone hätten derweil das Marktsentiment kaum aufhellen können. Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang der zwischenzeitliche Rückgang der Ölpreise, obwohl die EU-Sanktionen sich demnächst wohl auch auf Ölimporte aus Russland ausweiten würden. ...

