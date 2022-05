Mainz (ots) -Zweite Landtagswahl 2022 - diesmal rückt das nördlichste Bundesland in den Blick. Die "Wahl in Schleswig-Holstein" ist am Sonntag, 8. Mai 2022, ab 17.40 Uhr live im ZDF zu sehen. Im ZDF-Wahlstudio in Kiel führt Bettina Schausten, stellvertretende Chefredakteurin des ZDF, durch den Wahlabend. Als Experte ist Parteienforscher Karl-Rudolf Korte an ihrer Seite. Die aktuellen Zahlen und Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen präsentiert ZDF-Politikchef Matthias Fornoff.In der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr mit Moderator Mitri Sirin ist dann die Runde mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Wahl in Schleswig-Holstein zu sehen. Sie stellen sich den Fragen von Bettina Schausten und Hermann Bernd, Leiter des ZDF-Landesstudios Schleswig-Holstein, zum Ausgang der Wahl.Laut jüngster Umfragen soll in Schleswig-Holstein eine Wechselstimmung nicht in Sicht sein. Gegen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) treten Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) an. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren war Daniel Günther der Überraschungssieger. Diesmal wäre es eine Überraschung, wenn die CDU nicht vorne liegen würde. Noch regiert in Kiel eine schwarz-grün-gelbe Koalition. Doch ob das Jamaika-Bündnis nach der Wahl Bestand haben wird - schließlich kandidiert mit Monika Heinold die Stellvertreterin des Ministerpräsidenten selbst für die Spitzenposition in der künftigen Regierung? Die FDP mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz als Spitzenkandidat will dafür kämpfen, auch in der nächsten Regierung gebraucht zu werden.Die Spitzenkandidaten der Wahl in Schleswig-Holstein hat das "ZDF-Morgenmagazin" fünf Tage vor der Wahl, am Dienstag, 3. Mai 2022, im Live-Interview vorgestellt. Am Norwegen-Kai in Kiel sprach Moderator Andreas Wunn in "moma vor der Wahl" mit allen Spitzenkandidatinnen und-kandidaten. Die Interviews sind in der ZDFmediathek abrufbar. Im "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 6. Mai 2022, rückt zwischen 5.30 Uhr und 9.00 Uhr erneut ein "moma vor der Wahl" in den Fokus. Dann sind die Spitzenkandidaten der am dritten Mai-Sonntag anstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Interview zu erleben. Über die "Wahl in Nordrhein-Westfalen" berichtet das ZDF am Sonntag, 15. Mai 2022, ab 17.30 Uhr live aus dem Wahlstudio in Düsseldorf.Alle Informationen rund um die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind jederzeit abrufbar auf ZDFheute.de, ergänzt um Kurzanalysen der wichtigsten Wahlthemen. Beide Wahlabende sind auch live in der ZDFmediathek zur verfolgen. Die interessantesten Stimmen der Gewinner und Verlierer sind zudem auf facebook.com/ZDFheute präsent.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2022Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/wahl-in-schleswig-holstein-wahl-in-nordrhein-westfalen/Landtagswahl in Schleswig-Holstein in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/thema/wahl-in-schleswig-holstein-104.html"heute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten"ZDF-Morgenmagazin" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/zdf-morgenmagazin-vom-3-mai-2022-100.html"Schleswig-Holstein: Landtagswahl 2022" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/schleswig-holstein-landtagswahl-2022-100.htmlPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5211632