Bestimmte Paprikasorten enthalten mehr Vitamin C als Orangen oder Grapefruits, laut einer führenden Gourmet-Gemüsemarke - und dem nationalen Gesundheitsinstitut der USA

Düsseldorf - Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, unser Immunsystem in Topform zu halten, und die wissenschaftliche Forschung hat längst bestätigt, dass Vitamin C unserem Körper dabei hilft. Weniger bekannt ist jedoch, dass Tribelli-Paprika deutlich mehr Vitamin C enthalten als die meisten Arten von Zitrusfrüchten.

Obwohl Zitrusfrüchte wie Orangen und Grapefruits sehr reich an Vitamin C sind, enthalten Paprika sogar noch mehr. Entgegen der landläufigen Meinung enthalten Paprika, Brokkoli, Kohl und Spinat tatsächlich mehr Vitamin C als jedes andere Obst oder Gemüse.

'Der unangefochtene Champion des Vitamin C' Als starkes Antioxidans bietet Vitamin C eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen, von der Stärkung des Immunsystems bis zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Während die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass Erwachsene täglich mindestens 45 mg Vitamin C zu sich nehmen sollten, legt eine kürzlich in den USA veröffentlichte Studie nahe, dass diese Menge doppelt so hoch sein sollte.

Tribelli Peppers vertreibt rote, orangene und gelbe Paprikaschoten, denen keine Chemikalien oder künstlichen Süßstoffe zugesetzt werden. 100 Gramm rote und gelbe Paprika enthalten 150 mg Vitamin C, gefolgt von orangenen Paprika mit 140 mg. Tribelli Peppers bietet auch zwei Paprikagrößen an - XL und Minis - die beide für ihren exquisiten Geschmack geschätzt werden.

Wertvolle Tipps, um das Beste aus Ihrem Gemüse herauszuholen

Die unsachgemäße Lagerung und/oder Zubereitung bestimmter Obst- und Gemüsesorten kann dazu führen, dass sich ihr Vitamin-C-Gehalt verringert. Deshalb ist der Verzehr von rohem Gemüse der beste Weg, um alle Nährstoffe dieser Lebensmittel zu erhalten. Die führende Gourmet-Gemüsemarke bietet auch originelle Smoothie-Rezepte an, um den Vitamin-C-Gehalt weitgehend zu erhalten. Der rote Tribelli Paprika-Tomaten-Smoothie enthält ½ rote Paprika, 500 g reife Tomaten, ¼ rote Beete, Salz und schwarzen Pfeffer, während der orangefarbene Tribelli Paprika-Karotten-Smoothie aus ½ orangenen Paprika, 1 Karotte und 1 geschälten Orange hergestellt wird. Es wird empfohlen, alle Zutaten in einen Mixer zu geben und zu mixen, bis sie vollständig vermischt sind. Das garantiert den perfekten Geschmack und einen super energiegeladenen Start in den Tag.

