Scout24 hat seinen Umsatz zum Jahresauftakt kräftig gesteigert und die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Der Online-Immobilienmarktplatz blickt optimistisch in das laufende Jahr und plant, die obere Spanne der Ergebnisziele erreichen. An der Börse kam das gut an: Die Aktie legt deutlich zu.Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro. Analysten rechneten mit lediglich 105 Millionen Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 58,6 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...