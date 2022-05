Wenn wir viele Wachstumsaktien ansehen, so sind wir inzwischen wieder auf dem Stand vor der Pandemie. Die Aktien haben ihre Premium-Bewertungen ausgepreist und notieren häufig auf einem ähnlichen Kursniveau wie damals. Teilweise sogar darunter, Growth-Aktien mag im Moment schließlich so ziemlich niemand. Das ist natürlich ein schmerzhaftes Kapitel für Investoren, die auf dem Höhepunkt eingestiegen sind. Oder selbst für diejenigen, die in den vergangenen Jahren regelmäßig kauften. Positionen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...