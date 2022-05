BMW und Mercedes trennen sich von ihrem gemeinsamen Carsharing-Dienst Share Now. Opel-Mutter Stellantis übernimmt das Unternehmen und will damit einen europäischen Riesen formen. BMW und Mercedes-Benz verkaufen ihre gemeinsame Carsharing-Tochter Share Now an den französisch-italienischen Autokonzern Stellantis. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet und Stillschweigen über die Details vereinbart worden, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Die Zustimmung der Kartellbehörden stehe noch aus. Abkehr vom Carsharing: BMW und Mercedes legen Fokus auf Charge Now ...

Den vollständigen Artikel lesen ...