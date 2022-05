Unterföhring (ots) -- Hörvergnügen pur mit über 2.300 deutschen Radiosendern jederzeit kostenfrei verfügbar- Ob 80er, Rock, HipHop oder Schlager - unschlagbare Auswahl aus über 30 Genres- Kein langes Suchen mehr - Lieblingsstationen ganz einfach als Favoriten abspeichern- Die Radioplayer App wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für alle Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Receiver in Deutschland und Österreich erhältlich sein sowie für Sky Glass (https://www.sky.de/glass)Unterföhring, 03. Mai 2022 - Radio-Fans dürfen sich freuen: Ab sofort haben Sky Q Kunden mit einer Sky Q IPTV Box Zugriff auf die Radioplayer-App und damit auf über 2.300 deutsche Radiosender, die jederzeit kostenfrei zur Verfügung stehen. Auch für jeden Musikgeschmack ist gesorgt: Ob 80er, Rock, HipHop oder Schlager, Sky Kunden können aus über 30 unterschiedlichen Genres wählen. Es sind alle relevanten öffentlich-rechtliche und Privatsender in Deutschland enthalten, darunter auch viele regionale und genrebezogene Angebote. Um einen spielend leichten Umgang mit der App zu gewährleisten, können Lieblingsstationen als Favoriten abgespeichert werden.Das starke Radio-Angebot ist nur eines der vielen Beispiele des stetig wachsenden Angebots von Sky Q. Nutzer können aus verschiedenen kostenlosen Mediatheken und Premium-Apps die Lieblingsinhalte wählen. Dank immer mehr Partnerschaften und neuen Integrationen wird das Portfolio anhaltend erweitert. Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) vereint die besten Eigenschaften, die sich Zuschauer:innen von einer All-in-one-Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps.Max Ehrhardt, Director Proposition & Product bei Sky Deutschland: "Mit der Integration der Radioplayer App bieten wir unseren Kunden die gesamte deutsche Radiolandschaft, was unser Entertainment-Angebot um eine zusätzliche Komponente erweitert. Wir zeigen, dass wir Kundenwünsche ernst nehmen und unser Angebot ständig optimieren."Nicht nur Sky Q Kunden mit einer Sky Q IPTV Box profitieren vom neuen Angebot. Die Radioplayer App wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für alle Sky Q Receiver (Satellit und Kabel) in Deutschland und Österreich erhältlich sein sowie für Sky Glass (https://www.sky.de/glass).Über RadioplayerDer Radioplayer ist der offizielle Aggregator der öffentlich-rechtlichen wie privaten Radiosender in Deutschland. Mit seiner Datenbank zur Anbindung unterschiedlichster stationärer wie mobiler Endgeräte operiert er mit dem Ziel, den Empfang der besten deutschen Radiostationen und Audio-Anbieter jederzeit und ortsunabhängig zu gewährleisten. Den Rundfunkangeboten in Deutschland stellt das Non-Profit-Unternehmen die technische Plattform zur Verfügung, um ihre Auffindbarkeit im Hinblick auf neue Technologien sicherzustellen und zu optimieren.Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Lisa RothneigerExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869Lisa.Rothneiger@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5211697