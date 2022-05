Siemens Healthineers-Calls 84%-Chance bei Kurserholung auf 55 Euro

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) die Chance auf eine kurzfristige Erholung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie von Siemens Healthineers markierte am 22. November 2021 ein Hoch bei 67,50 EUR und bildete danach ein Trippletop aus. Dieses vollendete er am 10. Januar 2021. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert gestern zwar unter das bisherige Tief bei 50,74 EUR ab. Allerdings fiel er dabei in die Unterstützungszone zwischen 49,98 EUR und 48,52 EUR zurück. In dieser Zone kam gestern Kaufinteresse auf. Die Aktie bildete eine Kerze mit einer langen Lunte aus. Sie schloss knapp über der Unterstützungszone.

Charttechnischer Ausblick: Die Aktie von Siemens Healthineers könnte gestern ein Tief in der Abwärtsbewegung der letzten Monate gefunden haben. Die Aktie könnte kurzfristig zu einer Erholung in Richtung 55,32 EUR bis 56,21 EUR, also an die EMAs 50 und 200 ansteigen. Ein Ausbruch darüber würde den Weg bis 62,62 EUR und vielleicht sogar 67,50 EUR ebnen. Sollte die Aktie aber doch noch unter 48,52 EUR abfallen, könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 43,32-41,97 EUR kommen."

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 50,06 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 55,00 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 50 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis 50 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD3GN84, wurde beim Siemens Healthineers-Aktienkurs von 50,06 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 55 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+73 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,5496 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,5496 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000TT6KVE9, wurde beim Siemens Healthineers-Kurs von 50,06 Euro mit 0,50 - 0,51 Euro taxiert.

Wenn die Siemens Healthineers-Aktie in nächster Zeit auf 55 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,94 Euro (+84 Prozent) erhöhen - sofern die Siemens Healthineers-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Quelle: hebelprodukte.de