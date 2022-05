Mainz (ots) -Die "Fernsehgarten"-Zeit beginnt: Ab dem 8. Mai 2022, 11.50 Uhr, im ZDF, präsentiert Andrea Kiewel an 19 Sonntagen live und Open Air vom Mainzer Lerchenberg ein unterhaltsames und vielseitiges Showprogramm. Musik, Artistik, Service, Comedy und spektakuläre Aktionen - auf das und mehr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr freuen.Bereits der Auftakt steigert die Vorfreude auf den Sommer: ein Formationssprung, House-Running, eine Tanzperformance und unterhaltsame Trends sorgen für Abwechslung am Sonntagvormittag. Auch die Musik kommt nicht zu kurz: Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Luca Hänni und Glasperlenspiel sind nur einige der hochkarätigen Namen, die auf der Gästeliste stehen.In der zweiten Sendung am Sonntag, 15. Mai 2022, 11.50 Uhr entführt Andrea Kiewel ihre Zuschauerinnen und Zuschauer nach Italien. Entertainer Riccardo Simonetti und Food-Influencer Stefano Zarrella sorgen unter anderem für das richtige Italiengefühl.Auch bei den darauffolgenden Sendungen kommt die Unterhaltung nicht zu kurz: "Einfach tierisch!", "Trau Dich!", die Discofox- und Schlagerparty, die beliebte Mallorca- und Oktoberfestparty, aber auch die Rückkehr des Klassikers "Flohmarkt" sind nur ein paar der Themen, auf die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen können. Das große Finale der diesjährigen "Fernsehgarten"-Saison findet am Sonntag, 25. September 2022, auf dem Mainzer Lerchenberg statt.Die "ZDF-Fernsehgarten"-Sendungen werden unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen.Ansprechpartnerinnen: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100 und unterhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehgarten"ZDF-Fernsehgarten" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/zdf-fernsehgartenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5211751