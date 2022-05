Linz (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen einige Notenbanksitzungen mit Zinsentscheidungen an wie in Australien, Großbritannien und Norwegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Als wichtigste Zinsentscheidung stehe am Mittwochabend die Zinssitzung der US-Notenbank FED auf dem Programm. Hier werde seit einigen Wochen mit einem aggressiverem Zinsschritt in Größe von 0,50% gerechnet. Die meisten regionalen Notenbankchefs und FED-Präsident Jerome Powell hätten sich bereits in diese Richtung geäußert. Der enge Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenrate von 3,6% und eine Inflation von 8,5% im März würden diese Sichtweise unterstützen. ...

