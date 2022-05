In Paris hat der Betreiber RATP vorsorglich den Einsatz von 149 Elektrobussen der Marke Bolloré pausiert. Hintergrund ist, dass am Freitag ein Bus in Brand geraten ist - das zweite Mal innerhalb eines Monats. RATP hat von Bolloré ein umfassendes Gutachten angefordert, um die Ursachen dieser Vorfälle herauszufinden und einen Aktionsplan vorzuschlagen, wie diese E-Busse wieder sicher in Betrieb genommen ...

