Wegen steigender Preise hat der britische Ölkonzern BP operativ deutlich mehr verdient als erwartet. Bereinigt um Sondereffekte verdiente BP im ersten Quartal 6,25 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und der höchste bereinigte Nettogewinn seit über einem Jahrzehnt. Analysten hatten zudem nur 4,49 Milliarden US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...