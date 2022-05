Loop Energy (TSX: LPEN) gibt bekannt, dass es von der kanadischen Regierung im Rahmen des Jobs and Growth Fund von Pacific Economic Development Canada (PacifiCan) Finanzmittel in Höhe von 9,75 Millionen kanadischen Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren erhalten hat. Loop Energy wird die Mittel in die Steigerung der Herstellungskapazitäten für Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und -module in seinem Werk in Burnaby (Kanada) investieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005817/de/

Loop Energy Awarded $9.75 Million in Funding from Government of Canada to Scale Production Capabilities (Photo: Business Wire)

Der Jobs and Growth Fund soll Firmen und Organisationen beim Übergang zu einer grünen Wirtschaft helfen und Arbeitsplätze schaffen und damit die lokale Wirtschaft für langfristiges Wachstum aufstellen. In der kanadischen Provinz British Columbia wird der Jobs and Growth Fund von Pacific Economic Development Canada bereitgestellt, einer regionalen Entwicklungsagentur mit Fokus auf die Wirtschaft von British Columbia. Nachdem Loop Energy aufgrund seines Beitrags zum sauberen Technologiesektor ausgewählt wurde, wird das Unternehmen die Finanzmittel von 2022 bis 2025 in Form eines zinslosen Darlehens erhalten. Die Rückzahlung des Darlehens beginnt im Jahr 2025.

Die Nachfrage nach der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie von Loop Energy nimmt stetig zu, da diverse Länder mit der Einführung verschiedener Initiativen und Verordnungen beginnen, die die Annahme von grünen Energielösungen im Transport- und stationären Energiesektor begünstigen sollen. Um sein Produktionsvolumen zu steigern, will Loop Energy die Produktion von Brennstoffzellenstapeln und Modulen durch die Integration von Testausrüstung erhöhen und eine weitere Produktionslinie hinzufügen. Außerdem sollen Möglichkeiten für vertikale Integration ausfindig gemacht werden, um die Lieferkette abzusichern.

"Die Investition des Jobs and Growth Fund wird Loop Energy dabei helfen, die Produktionskapazitäten in den nächsten Jahren auszuweiten", erklärte Damian Towns, Chief Financial Officer von Loop Energy. "Loop Energy freut sich über den Beitrag der kanadischen Regierung und betrachtet diesen als Indikator der Verpflichtung zum Übergang zu sauberen Technologien, einschließlich Wasserstoff, um die globale Energiewende zu unterstützen."

"PacifiCan ist eine dedizierte regionale Wirtschaftsentwicklungsagentur für die Provinz British Columbia, die lokale Unternehmen wie Loop Energy unterstützen soll, welche wiederum dem Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen in Kanada und der ganzen Welt weiterhelfen", sagte Harjit S. Sajjan, Minister für Internationale Entwicklung und Minister mit Zuständigkeit für die Pacific Economic Development Agency of Canada. "Investitionen in Unternehmen wie Loop Energy zeigen, dass British Columbia eine neue grüne, klimafreundliche Industrie aufbaut und gleichzeitig gut bezahlte Arbeitsplätze der Mittelstufe in unseren Gemeinden schafft. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Loop Energy seine Kapazitäten steigert, um die steigende Nachfrage nach der Technologie für Wasserstoff-Brennstoffzellenstacks zu befriedigen und eine sauberere und grünere Zukunft für uns alle aufzubauen."

Über den Jobs and Growth Fund

Der kanadische Jobs and Growth Fund hilft Arbeitsplätze schaffenden Firmen und den dahinterstehenden Organisationen dabei, ihr Geschäft zukunftsfähiger zu machen, Widerstandskraft zu entwickeln und sich durch den Übergang zu einer grünen Wirtschaft auf künftiges Wachstum vorzubereiten. Gleichzeitig sollen damit die Wettbewerbsfähigkeit gefördert und Arbeitsplätze in allen Winkeln des Landes geschaffen werden. Der von den regionalen Entwicklungsagenturen Kanadas ausgeteilte Fonds stellt landesweit 700 Millionen CAD über 3 Jahre bereit. Darin eingeschlossen sind bis zu 70 Millionen CAD speziell für Firmen, die nach Januar 2020 gegründet wurden und bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Über Loop Energy Inc.

Loop Energy ist ein führender Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellensystemen für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, einschließlich leichter Nutzfahrzeuge, Linienbusse sowie mittelschwerer und schwerer Lkw. Die Produkte von Loop verfügen über die unternehmenseigene eFlow-Technologie in den Bipolarplatten des Brennstoffzellenstapels. eFlow wurde entwickelt, um gewerblichen Kunden eine Leistungsmaximierung und Kostenminimierung zu ermöglichen. Loop arbeitet mit Erstausrüstern und wichtigen Zulieferern von Fahrzeug-Subsystemen zusammen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen zu ermöglichen. Weitere Informationen darüber, wie Loop auf seinem Weg in eine emissionsfreie Zukunft voranschreitet, finden Sie unter www.loopenergy.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsorientierte Informationen sind insbesondere Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen, Erfolge, Aussichten oder Möglichkeiten oder die Märkte, auf denen wir tätig sind. Dazu gehören unter anderen unsere künftigen Wachstums- und Geschäftsaussichten, einschließlich der erwarteten Nachfrage nach unseren Produkten, des geplanten Wachstums unseres Kundenstamms und des erwarteten Wachstums unseres Betriebs weltweit, unserer erwarteten künftigen Herstellungskapazitãten und Produktionsfähigkeiten sowie der Integration von Testausrüstung, der Inbetriebnahme neuer Produktionslinien und Identifizierung von Chancen für vertikale Integration zur Absicherung unserer Lieferkette, des künftigen Erhalts von Darlehensmitteln von Pacific Economic Development Canada, unserer Fähigkeit zur Darlehenstilgung in der Zukunft und des Engagements der kanadischen Regierung für den Übergang zu sauberen Technologien, einschließlich Wasserstoff, zur Unterstützung der globalen Energiewende. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen (unter anderem insbesondere auf Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Leistung unserer Produkte sowie des Wachstums der Nachfrage nach diesen Produkten, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen, seine Ziele zu erreichen und bestehende und künftige Kunden zeitgerecht durch den Customer Adoption Cycle zu führen, hinsichtlich der Auswirkungen von COVID-19 auf unseren Betrieb, der Verfügbarkeit und des Erhalts von Darlehensmitteln von Pacific Economic Development Canada in der Zukunft und der fortgesetzten Unterstützung eines Übergangs zu sauberen Technologien durch die kanadische Regierung) und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderen insbesondere der Erhalt von Darlehensmitteln von Pacific Economic Development Canada in der Zukunft, die Verwirklichung der Elektrifizierung des Transportverkehrs, die Beseitigung von Dieselkraftstoff und die fortgesetzte Unterstützung derartiger Entwicklungen durch die Regierung, die erwartete Steigerung der Nachfrage nach Brennstoffzellen für den Nutzfahrzeugmarkt, unsere Fähigkeit, künftige Patente für unternehmenseigene Technologie zu erhalten, und die Wirksamkeit bestehender und künftiger Patente beim Schutz unserer Technologie sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 23. März 2022 aufgeführt sind. Loop übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005817/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren:

Bill Zhang +1 604.222.3400 App. 299 bill.zhang@loopenergy.com

Laine Yonker +1 646.653.7035 lyonker@edisongroup.com

Ansprechpartner für Medien:

Ethan Hugh +1.604.222.3400 App. 304 ethan.hugh@loopenergy.com

Lucas Schmidt +1.604.222.3400 App. 603 lucas.schmidt@loopenergy.com