Zürich (ots) -Die Nominierten für den Titel "Zukunftsträger 2022 - Berufsbildner des Jahres " sind bekannt. Die Titelanwärter stammen aus den Kategorien Koch/Köchin, Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in, Restaurationsfachmann/-frau und Fleischfachmann/-frau. Vorgeschlagen wurden die Berufsbildner von ihren Lernenden. Die Sieger werden am 19. September 2022 gekürt.Mit der Auszeichnung "Zukunftsträger - Berufsbildner des Jahres" würdigen die Swiss Gastro Solutions und GastroSuisse, der Verband für Hotellerie und Restauration, einmal im Jahr das besonders grosse Engagement in der handwerklichen Berufsbildung. Vergeben wird der Preis in den Kategorien Koch/Köchin, Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in, Restaurationsfachmann/-frau und Fleischfachmann/-frau. Pro Kategorie ist er mit 10 000 Franken dotiert.Das sind die NominiertenFür den Titel "Zukunftsträger 2022 - Berufsbildner des Jahres" sind in diesem Jahr nominiert:Kategorie Bäcker/-in-Konditor/-in-Confiseur/-in- Alexandra Loetscher, Bäckerei Hotz Rust AG, 6340 Baar- Monika Stampfli, Confiserie Hofer, 4500 Solothurn- Jonas Walther, Confiserie Aebischer, 4410 LiestalKategorie Fleischfachmann/-frau- Richard Felder, Metzgerei Felder GmbH, 6162 Entlebuch- Nicolas Kraus, Gnusspur, 8800 Thalwil- Eduard Lüthi, Lüthi Metzgerei AG, 5212 HausenKategorie Koch/Köchin- Philipp Burkhalter, Inselgruppe AG, 3010 Bern- Adrian Dähler, Reha Rheinfelden, 4310 Rheinfelden- Kevin Wüthrich, Restaurant Dampfschiff, 3600 ThunKategorie Restaurationsfachmann/-frau- Katharina Bruhin-Ziegler, Restaurant Hirschen, 8855 Wangen- Marion Riedel-Hirschmann, Netts Schützengarten, 9000 St. Gallen- Pál Péter Walter, ARTE Seminar- und Konferenzhotel, 4600 OltenDie Nominierten werden in den nächsten Wochen von den Branchenexperten der Jury besucht und beurteilt. Pro Kategorie wird ein Gewinner bestimmt. Die vier besten Berufsbildner werden am Montag, 19. September 2022, im Zürcher Kaufleuten ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung wird von Mona Vetsch moderiert.Medien-Anmeldungen PreisverleihungMedien sind herzlich eingeladen, an der Preisverleihung am 19. September 2022 teilzunehmen. Anmeldungen: communication@gastrosuisse.chWeitere Informationen unter: www.zukunftstraeger.chGastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben, organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen. Das Schweizer Gastgewerbe gehört zu den grössten Arbeitgebern des Landes und bildet ungefähr 8000 Lernende aus.Pressekontakt:GastroSuisse, MedienstelleTelefon 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100888677