Mit Spannung blicken die Anleger am heutigen Dienstagabend auf die Zahlenveröffentlichung von AMD. Nach den Zahlen von Intel vergangene Woche dürfte der AMD-Bericht einen weiteren Hinweis darauf geben, welche Richtung die unter Druck stehenden Chip-Aktien in den kommenden Wochen einschlagen könnten. DER AKTIONÄR liefert vorab einen Überblick:Die Analysten erwarten von AMD im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 5,30 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,92 Dollar. Der Konsens der Experten ...

