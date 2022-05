Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Ukrainekonflikt belastet das wirtschaftliche Geschehen in der Schweiz bisher nur geringfügig, Auswirkungen des Krieges spiegeln sich bislang nur begrenzt in den Konjunkturindikatoren, so die Analysten der Nord LB.So sei das KOF Konjunkturbarometer im April wieder auf 101,7 Punkte gestiegen und kehre damit über den Durchschnittswert von 100 Punkten zurück. Der Indikator belege also bislang eine solide konjunkturelle Dynamik. Der Schweizer Bundesrat habe in den vergangenen Wochen mit schnellen Entscheidungen die Sanktionspakete der EU gegen Russland mitgetragen und sich so solidarisch mit dem Westen gezeigt. Dies habe der Debatte über anhaltend höhere Inflation zusätzlichen Zündstoff geliefert, auch wenn diese im März mit 2,4% Y/Y sehr deutlich unter der Preissteigerungsrate der Eurozone gelegen habe. Ökonomen würden Sorgen über eine Verfestigung hoher Inflationserwartungen äußern, schließlich hätten in der Vergangenheit hohe Rohstoff- und insbesondere Ölpreise entsprechende Effekte gehabt. ...

