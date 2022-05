Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat heute Morgen nach mehr als zehn Jahren zum ersten Mal ihren Leitzinssatz angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Cash Rate (Leitzinsen) seien von 0,10% auf 0,35% angehoben worden. Analysten hätten mit einer Anhebung um 0,15% gerechnet. Die Reserve Bank habe weitere Zinsschritte angesichts der explodierenden Inflation (1. Quartal +5,1%; Kerninflation: 3,7%) signalisiert. ...

