Hyundai Motor beendet laut einem Medienbericht seine Projekte mit der Rimac Group, nachdem der kroatische Autohersteller seine Verbindungen zu Porsche vertieft hatte. Offen ist, was aus der Beteiligung der Koreaner an der Rimac Group wird. Das berichtet "Automotive News" unter Berufung auf Insider. Hyundai und Kia hatten 2019 insgesamt 80 Millionen Euro in Rimac investiert und eine strategische Partnerschaft ...

