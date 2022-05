DJ Morgan Stanley bestätigt Durchsuchungen der Büros in Frankfurt

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Frankfurter Niederlassung der US-Bank Morgan Stanley hat es Durchsuchungen der Büros gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin des Bankhauses auf Nachfrage. "Die Untersuchung bezieht sich auf eine Aktivität aus der Vergangenheit und wir kooperieren weiterhin mit den deutschen Behörden", sagte sie, ohne sich weiter zu der Angelegenheit äußern zu wollen.

Bei der Staatsanwaltschaft Köln hieß es, seit dem Morgen würden Durchsuchungsbeschlüsse gegen ein Bankinstitut in Frankfurt am Main vollstreckt. Namen der Bank würden wie üblich nicht genannt, sagte der Oberstaatsanwalt. Auch Privatwohnungen zweier Beschuldigter würden durchsucht. Die Maßnahmen stünden im Zusammenhang mit verfahrensgegenständlichen Cum/Ex-Geschäften sowie verwandter Steuerhinterziehungsmodelle. Gesucht würden insbesondere relevante Kommunikation in Form von E-Mails und sonstiger schriftlicher Korrespondenz. An den Durchsuchungsmaßnahmen seien 75 Ermittlungspersonen beteiligt. Weitere Details könnten nicht genannt werden.

Bei Cum-Ex-Geschäften wurden in der Vergangenheit Transaktionen so kompliziert gestaltet, dass sich Investoren einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten lassen konnten. Der Schaden für den Staat wird auf Milliardensummen geschätzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2022 05:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.