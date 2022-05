München (ots) -Egal welcher Sport - egal welche Liga - so einfach wie noch nie!Der Sportdeutschland.TV Streamer hebt das Livestreaming von Sportevents auf eine neue Ebene. Full-HD, Zeitlupen und Spielstandsanzeige - spielend leicht gelingt mit der App "Sportdeutschland.TV Streamer" auf dem Smartphone oder Tablet ein professioneller Livestream.Perfekt auf die Übertragung von Sportevents zugeschnitten, besitzt die App alle wichtigen Funktionen, die für eine Sportproduktion benötigt werden.Kostenloses Profil auf Sportdeutschland.TV anlegen, Sportdeutschland.TV Streamer herunterladen und losstreamen - so einfach geht Livestreaming auf Sportdeutschland.TV.Das bietet die neue App Sportdeutschland.TV Streamer:- Livestreaming bis hin zu Full-HD-Qualität- Einbindung eigener Sponsoren- Zeitlupen und Highlights- Kommentarfunktion- Individuelle Spielstände, Zeiteinblendung und vieles mehr.Alle Events sind im Nachgang auch als Video on Demand in dem jeweiligen Profil der Vereine zu finden.Zudem haben Vereine oder Ligen auch die Möglichkeit die mit dem Sportdeutschland.TV Streamer produzierten Events auf Sportdeutschland.TV zu monetarisieren und können bis zu 75% der Erlöse erhalten.Für Sebastian Fischer, Partnermanagement DOSB New Media GmbH, ist die neue App ein absoluter Meilenstein. "Mit dem Sportdeutschland.TV Streamer ermöglichen wir es jetzt wirklich jedem, seinen Livestream auf Sportdeutschland.TV zu präsentieren."Die Produktion "ist mit minimalen Kosten für die Technik und durch eine Person möglich. Vorwissen benötigt man durch die intuitive Bedienung keines." Einen sehr großen Mehrwert bietet die Highlight-Funktion. Damit sind nach dem Spiel alle wichtigen Szenen als kurze Clips verfügbar. Während des Livestreams können die Highlights auch jederzeit als Wiederholung und in Zeitlupe abgespielt werden.Die kostenlose Testphase ermöglicht es, den Sportdeutschland.TV Streamer direkt zu testen: App laden, Profil auf Sportdeutschland.TV erstellen und das Sportevent streamen.Die App wurde in Zusammenarbeit mit der Platin-Sport, Marketing und Event GmbH entwickelt und macht das professionelle Streamen von Sportevents so einfach wie noch nie.Alle weiteren Infos sind unter: https://sportdeutschland.tv/streamer zu finden.Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV (https://www.sportdeutschland.tv/) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform hat das Ziel, die gesamte Vielfalt des deutschen Breiten- und Leistungssports abzubilden. Als größte Bewegtbildplattform des deutschen Sports überträgt sie jährlich über 10.000 Livestreams in mehr als 70 Sportarten. Dazu gehören unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften - ein Angebot, welches von Jahr zu Jahr weiter anwächstPressekontakt:Pressekontakt DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5211993