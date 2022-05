Mit der Übernahme von S4G bringt McKinsey das Beste aus den Bereichen Strategie, Design und analytische Leistung zusammen mit den Fähigkeiten zur schnellen Salesforce-CRM-Implementierung, um Kunden dabei zu helfen, ihr Wachstum anzukurbeln

NEW YORK und MADRID, Spanien, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- McKinsey & Company (https://www.mckinsey.com/) hat heute bekanntgegeben, dass es das in Madrid ansässige Unternehmen S4G Consulting (https://s4g.es/en/) übernommen hat. Als Top-Platinum-Partner von Salesforce ist S4G darauf spezialisiert, Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, die Leistungsfähigkeit der Customer Relationship Management (CRM)-Plattform von Salesforce zu erweitern, um die Kundenergebnisse zu verbessern.



Der digitale B2B-Handel durchläuft derzeit einen großen Wandel, da sich Käufer auf Remote-Umgebungen und digitale Wege der Interaktion umgestellt haben. Käufer von heute nutzen mehr als zehn Kanäle (https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-new-b2b-growth-equation), bevor sie einen einzigen Kauf tätigen, und sie möchten bequeme, nahtlose Omnichannel-Interaktionen. Jetzt können Unternehmen diese Anforderungen in jeder Phase des Kundenlebenszyklus antizipieren und erfüllen, indem sie eine analysegestützte Vertriebsbeschleunigung, Omnichannel- und E-Commerce-Transformation sowie eine Steigerung der Vertriebsproduktivität erreichen.

Mit der Übernahme von S4G fügt McKinsey schnelle Salesforce CRM-Implementierungsfunktionen zu den besten Strategie-, Design- und Analyseleistungen hinzu. Die Salesforce-CRM-Technologiekompetenz von S4G in Kombination mit den Wachstumsangeboten von McKinsey wird Unternehmen in die Lage versetzen, ganzheitliche Wachstumstransformationen zu beschleunigen.

Die nächste Ära des Wachstums wird technisch zukunftsweisend sein

Unternehmen können prädiktive und präskriptive Analysen sowie KI-gestützte Funktionen nutzen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die ihnen helfen, ihre Kunden dauerhaft zu begeistern, die Leistung zu verbessern und Wachstum zu ermöglichen.

"Wir konzentrieren uns unermüdlich darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Wachstumsziele zu erreichen", so Greg Kelly, Senior Partner und globaler Leiter der Wachstums-, Marketing- und Vertriebspraxis von McKinsey & Company. "Unsere Kunden haben uns mitgeteilt, dass sie mehr Unterstützung benötigen, die sich darauf erstreckt, dass ihre Technologie ihre Wachstumsbemühungen nahtlos unterstützt. Mit dieser Übernahme tun wir genau das, indem wir erstklassige Salesforce-Experten, branchenführende Technologie, Akzeleratoren und Analysen zusammenbringen, um es unseren Kunden zu ermöglichen, den Kundenwert und das Wachstum mithilfe von Echtzeitinformationen zu erfassen."

Kelly fuhr fort: "Wir freuen uns sehr, unsere S4G-Kollegen im Unternehmen willkommen zu heißen, und wir freuen uns auf die großartige Arbeit, die wir gemeinsam leisten werden, um unseren Kunden noch besseren Service zu bieten."

Beschleunigung von Wachstum in der richtigen Geschwindigkeit und im richtigen Maßstab

"McKinsey ist der weltweit führende Impact-Partner für Unternehmen, die ihre Kunden dauerhaft begeistern und ihr Wachstum beschleunigen wollen", so Javier Heitz, CEO und Gründer von S4G. "Das Unternehmen zeichnet sich durch die Entwicklung mehrjähriger Transformationsstrategien aus, die mit Design-, Analyse- und Implementierungsfähigkeiten sowie der Beschleunigung der kommerziellen Leistungsfähigkeit verschmolzen sind. Wir sind stolz darauf, Teil von McKinsey zu werden, um Kunden dabei zu unterstützen, die Zukunft von Vertrieb und Marketing durch Transformationsstrategien für schnelles Wachstum zu gestalten."

Neben der Stärke von McKinsey beim Aufbau von Fähigkeiten bringt S4G eine menschen- und kundenorientierte Kultur mit sich, die eng mit der von McKinsey übereinstimmt.

"Die Übernahme von S4G ist das jüngste Beispiel für McKinseys erneuten Fokus auf die Vertiefung unserer Fähigkeiten durch aktive Fusionen und Übernahmen, um die Wirkung für unsere Kunden zu beschleunigen und zu skalieren", so Peter Dahlstrom, Senior Partner und globaler Leiter des Bereichs Alliances and Acquisitions bei McKinsey. "S4G wird es uns ermöglichen, unsere technologiegestützten Angebote zu erweitern, um Unternehmen bei der Bereitstellung und Skalierung von ganzheitlichen Wachstumstransformationen zu unterstützen und unsere Zusammenarbeit mit Salesforce als Teil von McKinseys offenem Ökosystem vertrauenswürdiger Mitarbeiter weiter zu vertiefen."

Über McKinsey & Company

McKinsey & Company (https://www.mckinsey.com/) ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die Organisationen dabei unterstützt, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen Wir arbeiten mit Kunden aus dem privaten, öffentlichen und sozialen Sektor zusammen, um komplexe Probleme zu lösen und positive Veränderungen für alle unsere Interessengruppen zu schaffen. Wir kombinieren mutige Strategien und transformative Technologien, um Organisationen dabei zu helfen, Innovationen nachhaltiger zu gestalten, dauerhafte Leistungssteigerungen zu erzielen und Belegschaften aufzubauen, die für diese und die nächste Generation erfolgreich sein werden.

Über McKinsey Growth, Marketing & Sales

Das Ziel der McKinsey Growth, Marketing & Sales (https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/how-we-help-clients)-Praxis ist es, Führungskräften sowohl von Verbraucher- als auch von Business-to-Business-Kunden dabei zu helfen, durch sinnvolle Transformationen und marketinggesteuerten Gewinn Wachstum zu schaffen, das zählt. Die Praxis hilft unseren Kunden, ihre strategische Richtung festzulegen, ihre Marketing- und Vertriebsfähigkeiten zu entwickeln und ihre Organisation zu vernetzen, um das volle Potenzial der heutigen Omnichannel-Möglichkeiten auszuschöpfen. Kunden profitieren von McKinseys Erfahrung in den Kernbereichen Marketing, B2B- und B2C-Preisgestaltung, Kundenerlebnis sowie Vertriebs- und Kanalmanagement.

Über S4G Consulting

S4G Consulting (https://s4g.es/en/), ein Salesforce Platinum Partner mit Niederlassungen in Spanien, bietet erstklassige Salesforce-Beratungsdienste für Unternehmen aller Branchen. Das 2008 gegründete Unternehmen war einer der ersten Salesforce-Partner im EMEA-Raum und hat im Laufe der Jahre mit Hunderten von Unternehmen zusammengearbeitet. Im Jahr 2018 wurde es nach Kundenbewertung als einer der Top 10 Global Salesforce Platinum Partner eingestuft, was den Fokus auf Exzellenz widerspiegelt, der einer der Grundwerte des Unternehmens ist. Heute hat das Unternehmen mehr als 150 Mitarbeiter in drei Niederlassungen und über 400 Salesforce-Zertifizierungen.