Der Immobilien-Investor Adler Group hofft auf einen Verkauf seiner restlichen Anteile an der niederländischen Brack Capital Properties (BCP)BCN an den Rivalen LEG Immobilien. "Wir erwarten, dass LEG die Kaufoption zieht", sagte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten am Dienstag in einer Analystenkonferenz. LEG habe bereits erklärt, dass die BCP perfekt zu ihrer Strategie passen würde. Das würde Adler 768 Millionen Euro in die Kassen spülen; das Geld ...

