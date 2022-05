Knapp 15 Jahre nach dem Launch des ersten Kindle-E-Book-Readers öffnet sich Amazon jetzt endlich für das populäre E-Pub-Format - zumindest ein bisschen. Eine native Unterstützung ist nämlich nicht vorgesehen. Im November 2007 brachte Amazon in den USA die erste Generation seiner Kindle genannten E-Book-Reader auf den Markt. Zwei Jahre später war das Lesegerät dann auch in Deutschland zu haben. Ein Kritikpunkt, an dem sich in den vergangenen Jahren nicht viel geändert hat, ist das geschlossene Ökosystem, was die Inhalte angeht. Denn das populäre und offene E-Book-Format E-Pub wird von Amazon nach wie ...

