Adler Group Aktie gestern Minus 40 %. Heute geht's in die andere Richtung: aktuell noch plus 23, 63 % (11:57 Uhr).Spekulative Käufer sollen verantwortlich sein - die die bestätigten Asset's in der Adler Group Bilanz sehen, nicht die betrügerischen Schädigungen, die in der Vergangenheit wohl passiert sind. Aber die Auswirkungen des versagten Testat's - möglicherweise Bruch von Covenants der ausstehenden Anleihen - und die im Raum stehenden bisher nicht widerlegten Vorwürfe der "Schädigung" der Adler Group oder ihrer Vorgängergesellschaften durch "Interessengruppen" stehen ungeklärt im Raum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...