Der US-Partner von BioNTech, Pfizer, hat am heutigen Dienstag die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Dabei konnte Pfizer die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen. Gleichzeitig bestätigte der Pharmakonzern die Jahresziele für die Corona-Impfung Comirnaty sowie die Corona-Pille Pavloxid.Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten von 14,6 Milliarden auf 25,7 Milliarden Dollar. Experten hatten im Vorfeld Einnahmen in Höhe von 24,4 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn ...

