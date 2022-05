Angesichts leerer Handelsregale hier und da seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs fragen sich viele deutsche Konsumenten: Wie gut ist es eigentlich um die "Selbstversorgung" im Lande bestellt? Gar nicht schlecht - zumindest rein rechnerisch nicht. Autark kann sich Deutschland z. B. mit Kondensmilch-Erzeugnissen versorgen. Hier lag die Produktion 2020 um 141 % über dem Bedarf. Ähnlich sieht es bei Kartoffeln aus, die 44 % über Nachfrage produziert wurden, oder bei Schweinefleisch mit 25 %. Recht mager sieht es dagegen bei Fisch und Fischerzeugnissen aus: Sie stammten nur 19 % aus heimischen Gewässern. Bei Obst wird nur ein Fünftel des Bedarfs in Deutschland angebaut, bei pflanzlichen Ölen und Fetten 22 % und bei Gemüse 37 %. Ohne Importe bei diesen Waren stiegen die Preise also enorm an.



Annerose Winkler



